REDMOND Smart Home

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Гриль REDMOND SteakMaster RGM-M819D
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Умный робот-пылесос REDMOND RV-R670S WiFi
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REDMOND RFM-5355

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REDMOND RV-R560

Электрический чайник
REDMOND RK-M163

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REDMOND RV-R670S WiFi

Планетарный миксер
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REDMOND RMC-PM380

Мультипекарь
REDMOND RMB-M603

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Мясорубка
REDMOND RMG-1237

Гриль
REDMOND SteakMaster RGM-M805

Мультиварка
REDMOND RMC-M90

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Новости

16 авг, 2023
Компания REDMOND передала в дар партию компьютеров Городской детской больнице им.Раухфуса
Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса получил в дар партию компьютеров и мониторов от международной компании REDMOND.
8 авг, 2023
Москвичам подарили 500 литров свежевыжатого сока
Известный производитель бытовой техники раздал полтонны свежевыжатого сока посетителям Измайловского парка в Москве. Команда REDMOND приготовила на технике собственного производства и подарила отдыхающим почти 1500 стаканчиков с фрешем.
1 авг, 2023
REDMOND дарит москвичам экспресс-доставку!
Компания REDMOND запустила в Москве бесплатную доставку заказов в течение суток. Жителям столицы стало еще удобнее приобретать технику REDMOND через сайт multivarka.pro и получать ее максимально быстро.

Видео

Обзор электрического чайника REDMOND RK-G1310D
Обзор на гриль-духовку SteakMaster REDMOND RGM-G850P
Обзор кофемашины REDMOND RCM-1517
Обзор беспроводного моющего пылесоса REDMOND RV-UR390
Обзор мультиварки REDMOND RMC-M90
Обзор на гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805
Обзор на гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805
Обзор умного робота-пылесоса REDMOND RV-R650S WiFi
Обзор гриля SteakMaster REDMOND RGM-M811D
Обзор гриля SteakMaster REDMOND RGM-M819D
Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M813
Обзор стационарного блендера REDMOND RSB-3402: для смузи, крем-супов и детского питания
Обзор кухонной машины REDMOND RKM-M4020 - помощник 5 в 1
Обзор блендера REDMOND RHB-2968
Обзор блендера REDMOND RHB-2902
Обзор кофемолки REDMOND CG800
Обзор гриля REDMOND SteakMaster RGM-M817D
Обзор мультиварки REDMOND RMC-M04
Обзор робота-пылесоса REDMOND RV-R280
Обзор беспроводного вентилятора REDMOND AP2205

Рецепты

Fit-йогурт
Абрикосовый сок с мякотью
Авгофетес
Авокадо, жаренное с яйцом
Аджапсандали
Аджика
Айнтопф из баранины с овощами
Айнтопф из говядины по-бельгийски
Айнтопф с говядиной и курицей
Айнтопф с колбасками

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