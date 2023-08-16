REDMOND SMART HOME - УМНАЯ ТЕХНИКА
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Новости
16 авг, 2023
Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса получил в дар партию компьютеров и мониторов от международной компании REDMOND.
8 авг, 2023
Известный производитель бытовой техники раздал полтонны свежевыжатого сока посетителям Измайловского парка в Москве. Команда REDMOND приготовила на технике собственного производства и подарила отдыхающим почти 1500 стаканчиков с фрешем.
1 авг, 2023
Компания REDMOND запустила в Москве бесплатную доставку заказов в течение суток. Жителям столицы стало еще удобнее приобретать технику REDMOND через сайт multivarka.pro и получать ее максимально быстро.
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Обзор электрического чайника REDMOND RK-G1310D
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Обзор на гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805
Обзор на гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805
Обзор умного робота-пылесоса REDMOND RV-R650S WiFi
Обзор гриля SteakMaster REDMOND RGM-M811D
Обзор гриля SteakMaster REDMOND RGM-M819D
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Обзор кухонной машины REDMOND RKM-M4020 - помощник 5 в 1
Обзор блендера REDMOND RHB-2968
Обзор блендера REDMOND RHB-2902
Обзор кофемолки REDMOND CG800
Обзор гриля REDMOND SteakMaster RGM-M817D
Обзор мультиварки REDMOND RMC-M04
Обзор робота-пылесоса REDMOND RV-R280
Обзор беспроводного вентилятора REDMOND AP2205
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